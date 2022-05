Carlo Ancelotti estava radiante depois do Real Madrid garantir mais uma presença na final da Liga dos Campeões e, sem perder a compostura, revelou um dos segredos para a base da épica vitória sobre o Manchester City (3-1). O treinador italiano explicou que, antes do jogo, meteu os jogadores a reverem todas as «remontadas» que a equipa protagonizou esta época, num vídeo motivador que acaba com «só falta mais uma». Foi esta noite.

«A grandeza deste clube é isto. É um clube que não te permite baixar os braços quando parece que está tudo acabado. Dá-te força para seguires, para continuar, para acreditar… Fizemos um jogo frente a um rival muito forte, equilibrado, competitivo. Quando tudo parecia acabado, fomos buscar as últimas energias para empatar. Se empatas um jogo nos últimos minutos, tens uma vantagem psicológica. Entras com outra dinâmica», começou por comentar o treinador italiano.

O Real Madrid teve de sofrer, até porque o Manchester City chegou a ampliar a vantagem. «Na primeira parte estivemos bem. Faltou-nos um pouco mais de acerto quando tivemos o passe entre linhas. Abusámos dos passes longos. Jogámos uns oitavos muito duros, uns quartos muito duros…contra três equipas capazes de ganhar a Champions. Foi um êxito», acrescentou.

Depois lá veio a confidência. «O vídeo motivador que os jogadores viram antes do jogo foi um resumo de todas as remontadas que fizemos esta época que terminava com um “falta mais uma”. Agora já completámos. Pelo menos vamos começar a final com 0-0, isso já não é mau», atirou ainda um Ancelotti sorridente.