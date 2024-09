A Juventus divulgou esta quarta-feira a lista de jogadores inscritos para a Liga dos Campeões, entre os quais está o reforço Francisco Conceição que, desta forma, vai poder defrontar o Benfica, no último jogo da primeira fase da renovada competição.

O clube de Turim divulgou uma Lista A com 22 jogadores, reforçada com uma Lista B, com mais seis jogadores da formação.

Recordamos que o Benfica visita Turim na última ronda da Liga dos Campeões, num jogo que está marcado para as 20h00 de 29 de janeiro de 2025.

Confira o calendário completo do Benfica na Champions

LISTA A

1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL

LISTA B

10 YILDIZ

36 ANGHELE'

37 SAVONA

38 DAFFARA

40 ROUHI

51 MBANGULA