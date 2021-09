Zlatan Ibrahimovic voltou a jogar no passado domingo e até marcou um golo na vitória do Milan sobre a Lazio, mas agora vai falhar a deslocação a Anfield para defrontar o Liverpool em jogo do grupo do FC Porto na Liga dos Campeões. Segundo adiantou o treinador Stefano Pioli, o experiente avançado sueco contraiu uma lesão no tendão de Aquiles e vai falhar a primeira ronda da Champions por precaução.

«Ele saiu do jogo de domingo contra a Lazio com uma inflamação no tendão. Esperávamos que pudesse recuperar, mas não foi o caso. Hoje ainda fez um teste com a equipa, mas decidimos que não valia a pena correr riscos», explicou o treinador do Milan em declarações à Sky Sport italiana.

Neste regresso do Milan à liga milionária, Pioli já poderá voltar a contar com o francês Giroud, já recuperado de uma infeção de cobvid-19, mas a lesão do sueco deixa a porta também aberta para Rafael Leão. «Apenas dois dias de treino não são suficientes para ele poder jogar 90 minutos, mas Giroud pode fazer um golo. O Ibra estava preparado para ser titular, agora a questão é saber quem vai jogar entre Rebic e Giroud», destacou ainda o comandante dos rossoneri.