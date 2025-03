O Barcelona pediu autorização à UEFA para que se respeite um minuto de silêncio, esta terça-feira, antes do início do jogo com o Benfica, em memória do médico da equipa catalã, Carles Miñarro.

Ainda não é conhecida a resposta do organismo que tutela o futebol europeu, mas o clube catalão aguarda que o pedido seja autorizado até porque, na semana passada, no duelo entre o Real Madrid e o Atlético Madrid, também relativo à Liga dos Campeões, fez-se um minuto de silêncio no Santiago Bernabéu em memória de Javier Dorado, antigo jogador dos merengues, vítima de leucemia aos 48 anos.

A morte do médico Carles Miñarro abalou toda a estrutura do clube e, por esse motivo, não será eleito um jogador para fazer a antevisão do jogo na conferência de imprensa com o treinador Hansi Flick que está marcada para as 12h00 de Portugal.

O embate entre Barcelona e Benfica, relativo à segunda mão dos oitavos de final, está marcado para as 17h45 desta terça-feira. No jogo da primeira mão, no Estádio da Luz, a equipa catalã venceu por 1-0.