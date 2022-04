Bernardo Silva espera dificuldades esta terça-feira na receção do Manchester City ao Atlético Madrid, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O internacional português lembra que a equipa de Diego Simeone, além da agressividade que lhe é característica, joga de uma forma diferente de todas as equipas da Premier League.

A equipa colchonera destaca-se habitualmente pela agressividade no ataque à bola, num estilo bem enfatizado por Diego Simeone ao longo dos últimos anos. «Isso é algo que não podemos controlar, o melhor que temos a fazer é focar-nos no nosso jogo ao mais alto nível e vencê-los no campo. O resto é com os árbitros», começou por referir Bernardo Silva em conferência de imprensa.

O Manchester City chegou a esta eliminatória depois de ter deixado pelo caminho o Sporting, numa eliminatória que ficou marcada pela goleada em Alvalade (5-0), mas Bernardo espera encontrar agora um jogo mais fechado. «Sinceramente, não sabemos bem o que vamos encontrar, não sabemos se eles vão pressionar alto ou se vão esperar por nós com um bloco mais baixo. Sabemos que eles vão ser agressivos, não nos vão dar muitos espaços. Vai ser apertado, não vai ser um jogo aberto. Os pormenores são importantes nestes jogos. Não esperamos um jogo aberto, isso está fora de questão», comentou.

Ao Manchester City não falta talento, a questão é saber se a equipa inglesa terá capacidade para se adaptar a um jogo mais duro em termos físicos. «Já tinha antes, desde os tempos do Monaco e mesmo na formação no Benfica. Mesmo sabendo que o talento é importante, se não trabalhares duro, será difícil teres sucesso. Procurei ter sempre essas duas características no meu jogo. Com o Pep, quando vês os teus companheiros jogar, olhas à volta e vês toda a gente a pressionar, só podes fazer o que eles fazem», referiu.

A maior dificuldade para o City será defrontar um Atlético com um estilo de jogo que não existe na Premier League. «É uma equipa com alguns dos melhores jogadores do mundo. Não é comparável. A maioria não joga como o Atlético e isso torna o jogo diferente. Eles são muito competitivos, organizados, com um estilo muito específico de jogo. Não foi fácil para o United há umas semanas e não foi fácil para o Liverpool há dois anos. Não vai ser fácil para nós, mas se seguirmos o plano do Pep, pode funcionar», destacou ainda o médio português.