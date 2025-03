Diego Simeone tinha dito na antevisão do dérbi com o Real Madrid, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que não acreditava que Brahim Díaz fosse titular esta terça-feira. Enganou-se, uma vez que o avançado não só jogou de início, como marcou o golo da vitória dos merengues.

Um dia antes, Simeone tinha dito que seria pouco provável Brahim Díaz jogar de início, considerando mais provável que fosse Modric a entrar nas primeiras opções de Carlo Ancelotti.

Brahim Díaz não esqueceu as palavras do treinador argentino e, logo depois de ter festejado o golo com Carlo Ancelotti, virou-se para o treinador dos colchoneros e recordou as suas palavras na véspera: «Fala agora, falaste ontem, fala agora», atirou o jogador que acabou por decidir o dérbi.

Ora veja: