Casemiro, médio do Real Madrid, considera que a forma como a equipa apresentou-se em Anfield, diante do Liverpool (0-0), com um coletivo forte, é a «chave» para a equipa alcançar os ambicionados títulos que persegue.

«Hoje fizemos todos um esforço espetacular e acho que merecemos a qualificação. Jogámos como uma equipa e, todos juntos, travámos um adversário que já sabíamos que tinha muitos bons jogadores e um bom treinador. Esta é a chave para ganharmos títulos», atirou o internacional brasileiro no final do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Apesar do nulo em Anfield, Casemiro garante que entrou no jogo com o intuito de ganhar. «Sabíamos que tínhamos de encarar este jogo como se não tivesse havido a primeira mão e foi isso que fizemos», acrescentou.

O Real Madrid apresentou-se com uma defesa remodelada, com Nacho e Éder Militão no eixo, além de Valverde adaptado a lateral direito. «Eles estão a demonstrar que estão preparados para jogar no Real Madrid. É muito difícil jogar nesta equipa e eles estão a fazê-lo bem. As baixas de Sergio Ramos e Varane foram importantyes, porque são dois pilares, mas verdade é eles tiveram um nível fantástico», comentou ainda Casemiro.