Os adeptos do Chelsea vão poder assistir, este sábado, à final da Liga dos Campeões na Avenida dos Aliados, enquanto os adeptos do Manchester City poderão acompanhar o jogo na Alfândega do Porto, mas todos necessitam de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.

Nesses locais, exclusivos para os adeptos dos dois clubes, o encontro vai ser transmitido em ecrãs gigantes e pode ser consumida cerveja em copo de plástico, de acordo com as indicações dadas em conferência de imprensa conjunta do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal do Porto e o superintendente da Polícia Metropolitana de Londres que tem auxiliado as autoridades portuguesas, Lysander Strong.

«Serão criados duas fan meeting points, sendo na Alfândega a zona destinada a adeptos do Manchester City, e na Avenida dos Aliados destinada aos adeptos do Chelsea, não sendo permitida a mistura de adeptos. As fan meeting points serão vedadas, de acesso controlado e restrito aos adeptos dos respetivos clubes, não sendo, temporariamente, consideradas via pública ou espaços de acesso público», apontou a comandante do Comando Metropolitano do Porto, Paula Peneda.

Para terem acesso a estes dois locais, os adeptos necessitam de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.