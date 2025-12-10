O Ajax somou uma vitória épica na visita ao Qarabag, por 4-2, depois de ter estado por duas vezes a perder diante daquela que é uma das sensações da atual edição da Liga dos Campeões. Foram os primeiros pontos somados pela equipa de Amesterdão na fase liga da Champions. Entretanto, no outro jogo antecipado, o FC Copenhaga foi ao La Ceramica afundar o Villarreal com uma vitória por 3-2.

O Qarabag chegou a esta fase com sete pontos amealhados, depois de já ter vencido o Benfica, no Estádio da Luz, além de ter vencido também o FC Copenhaga (2-0) e de ter imposto um empate ao Chelsea (2-2), enquanto o Ajax estava afundado no fundo da classificação, depois de ter acumulado cinco derrotas consecutivas, a última das quais, em casa, diante do Benfica (0-2).

Entrou melhor a equipa do Azerbaijão, que chegou à vantagem, aos 10 minutos, com um golo de Camilo Duran que também já tinha marcado no Estádio da Luz. O Ajax, com o orgulho ferido, reagiu em força e conseguiu chegar ao empate antes do intervalo, aos 39 minutos, com um golo de Dolberg, com um espetacular remate de fora da área.

Logo a abrir a segunda parte, aos 47 minutos, a equipa da casa recuperou a vantagem, com um golo do brasileiro Matheus Silva. O jogo estava totalmente aberto e os minutos corriam céleres para o final, apontando para novo resultado embaraçoso para os antigos campeões da Europa, mas os últimos dez minutos ainda permitiram uma sensacional reviravolta dos neerlandeses, que marcaram três golos em apenas onze minutos, acabando por vencer por 4-2.

Gloukh voltou a empatar o jogo, aos 79 minutos, Anton Gaaei colocou o Ajax, pela primeira vez, em vantagem, aos 83, enquanto Gloukh, com um segundo golo, deu a estocada final neste jogo aos 90.

Foi a primeira vitória do Ajax que, desta forma, soma os primeiros três pontos na competição, alcançando o Benfica na classificação. O Qarabag, por seu lado, continua com sete pontos.

Submarino amarelo ao fundo

Talvez mais surpreendente foi a vitória do FC Copenhaga diante do Villarreal em pleno La Ceramica, por 3-2, num jogo em que os dinamarqueses obrigaram os espanhóis a correr atrás do resultado.

O FC Copenhaga entrou no jogo praticamente a ganhar, com Elyounoussi a abrir o marcador, logo aos dois minutos. O resultado manteve-se até ao intervalo, antes de um início de segunda parte a todo o vapor. O Villarreal empatou o jogo, logo a abrir, por Santi Comesaña, mas, dois minutos depois, Achouri recuperou a vantagem para os visitantes.

Sem tempo para respirar, o Villarreal voltou a empatar, aos 56 minutos, por Tani Oluwaseyi. Foi o terceiro golo num espaço frenético de dez minutos.

O empate manteve-se intacto até ao minuto 90, altura em que os dinamarqueses voltaram a gelar as bancadas do La Ceramica, com Andreas Cornelius a fixar o resultado final a favor da equipa de Copenhaga.

Com este resultado, o FC Copenhaga alcança o Qarabag, com sete pontos, enquanto o Villarreal segue no fundo da classificação, com apenas um ponto.