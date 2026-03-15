O árbitro suíço Sandro Scharer foi nomeado para dirigir, na próxima terça-feira, a receção do Sporting aos noruegueses do Bodo/Glimt, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, anunciou este domingo a UEFA.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 17h45, Sandro Scharer, que apitou a final da Liga das Nações em 2025, vai ter como assistentes os compatriotas Jonas Erni e Susanne Kung, e Fedayi San no videoárbitro.

Scharer, de 37 anos, vai cruzar-se pela segunda vez com os bicampeões nacionais, depois de já ter dirigido, na temporada 2023/24, o Atalanta-Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que os leões perderam por 2-1.

a 8 de junho de 2025, Scharer também dirigiu, na Alemanha, a final da Liga das Nações, na qual a seleção portuguesa alcançou o seu segundo título na competição, depois de bater a Espanha por 5-3 nas grandes penalidades, após o empate 2-2 no tempo regulamentar e no prolongamento.

Também na Alemanha, o árbitro suíço apitou o Geórgia-Portugal, da terceira jornada do Grupo F do Euro2024, que os portugueses perderam por 2-0.