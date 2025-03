Um autogolo e uma grande penalidade apontada por João Pinheiro, já perto do final do jogo, permitiram ao Aston Villa vencer o Club Brugge por 3-1, na Bélgica, e, desta forma, dar um passo firme rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões.

A equipa belga até reagiu bem ao primeiro golo da equipa de Birmingham, mas deitou tudo a perder nos instantes finais do jogo quando foi à procura de uma reviravolta. Saiu-lhe tudo ao contrário.

A equipa da Premier League entrou forte no jogo e aos 3 minutos já estava em vantagem, com Leon Bailey a desbloquear o marcador a passe de Tyrone Mings.

A equipa belga, uma das sensações da primeira fase da competição milionária, reagiu em força e conseguiu chegar ao empate ainda cedo no jogo, aos 12 minutos, numa transição rápida, com Tzolis a fazer um compasso de espera antes de servir De Cuyper que marcou na passada.

O empate manteve-se intato até perto do final e foi quando a equipa da casa, com mais posse de bola, procurou arriscar um pouco mais, na busca da vitória, que o jogo colapsou para os belgas.

Aos 83 minutos, Mechele, ao tentar cortar uma bola, acabou por atirar para a própria baliza. Cinco minutos depois, falta na área belga e João Pinheiro apontou de imediato para a marca dos onze metros, permitindo a Asensio fazer o 3-1. Foi o primeiro golo do internacional espanhol na Champions desde que deixou o Real Madrid.

Um resultado que deixa a equipa inglesa com um pé nos quartos de final, com uma vantagem de dois golos antes de receber o Club Brugge no Villa Park na próxima quarta-feira.