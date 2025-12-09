«A nossa Liga dos Campeões é o campeonato». A frase é de Pedro Gonçalves, mais tarde, repetida por Rui Borges e reforçada esta terça-feira com a derrota dos leões em Munique (1-3). A verdade é que o Sporting, com uma equipa alternativa, ofereceu boa réplica aos bávaros, manteve o nulo intacto até ao intervalo e até foi o primeiro a festejar um golo no Allianz Arena. Depois veio a reação da máquina do Bayer, com três golos em doze minutos.

Um Sporting muito diferente do habitual, apesar de Rui Borges promover apenas quatro alterações, em relação ao dérbi com o Benfica, com destaque para o regresso da linha defensiva com cinco elementos, com Eduardo Quaresma e Matheus Reis a juntarem-se a Dimomande no eixo defensivo. Face às baixas de Pote, Trincão e Quenda no apoio a Luis Suárez, o treinador do Sporting apostou num 3x4x3, com Geny Catamo e Alisson bem abertos sobre as alas no apoio direto a Luis Suárez.

O Bayern também entrou em campo com uma baixa de peso, além de Musiala, a recuperar de lesão, Luis Díaz, em grande forma, também cumpriu um jogo de castigo. Mesmo assim, Vincent Kompany reconstruiu a máquina bávara, com tração à frente, com Olise e Gnaby sobre as alas e o jovem Karl, de 17 anos, nas costas de Harry Kane.

Saiu o Bayern a jogar, assumindo, desde logo, as rédeas do jogo, com uma elevada posse de bola e um constante ataque à profundidade, com Olise, com o apoio de Laimer, e Gnabry, com o apoio de Stanisic, a darem muitos problemas aos leões. O Sporting procurava sair a três, quase sempre pelo lado de Maxi Araújo que era, desde logo, pressionado por Laimer e Kimmich.

Uma pressão que parecia insustentável, com a equipa alemã a chegar ao golo, logo aos 5 minutos, num remate do jovem-prodígio Lennart Karl, mas que viria a ser anulado por fora de jogo, por um cotovelo de Gnabry. Não valeu, mas, nesta altura, já era mais do que evidente a superioridade da equipa alemã, com quatro remates contra nenhum dos leões.

Uma superioridade mais do que evidente, mas os minutos seguintes também foram mostrando uma crescente consistência defensiva dos leões que, aos poucos, até começaram a conseguir a sair a jogar, não por Maxi, mas sim por Geny Catamo. Num desses lances, surgiu uma das melhores oportunidades da equipa de Rui Borges na primeira parte, com uma arrancada do moçambicano a culminar com um cruzamento à procura de Luis Suárez. Jonathan Tah antecipou-se ao colombiano, mas quase traiu Neuer que teve de se aplicar para evitar o primeiro golo.

Mas era definitivamente o Bayern que mandava no jogo e, até ao intervalo, os alemães voltaram a estar muito perto de marcar, primeiro num remate de Kane ao poste, logo a seguir com uma mais um remate de Karl a proporcionar uma grande defesa de Rui Silva. A verdade é que esta era a primeira vez que o Bayern chegava em branco ao intervalo num jogo em casa.

Sporting marca primeiro, Bayern responde em força

A segunda parte começou novamente com um Bayern dominador, mas com um Sporting mais solto, a conseguir sair a jogar com alguma facilidade, com destaque para um remate cruzado de Alisson, depois de uma recuperação de bola de Geny Catamo. Logo a seguir, o Sporting chegou ao golo. João Simões, com espaço, arranca pela esquerda, ultrapassa Tah com uma mudança de velocidade e cruza tenso à procura de Luis Suárez. Kimmich, na tentativa de antecipar-se, acabou por desviar para a própria baliza.

Incrível! Os leões estavam a vencer em Munique e, com este resultado, saltavam virtualmente para o segundo lugar da classificação.

O Bayern reagiu em força, estendendo a pressão a toda a largura do campo, mas o Sporting até estava a reagir bem, quando, aos 65 minutos, chegou ao empate num lance de bola parada. Foi num pontapé de canto da direita, marcado por Olise, com Gnabry a surgir sem marcação no segundo poste para encostar.

Bola ao centro, mais quatro minutos, novo golo, agora com Karl a surgir destacado, com ima boa receção na área e a bater Rui Silva pela segunda vez. Em dois tempos, os alemães viravam o resultado. Ainda antes do reatamento, uma confusão entre os capitães Hjulmand e Kimmich resultou em um cartão amarelo para cada lado, o que deixa o dinamarquês fora do próximo jogo, neste caso, em casa com o PSG.

Depois começaram as danças nos bancos, com os alemães a brindarem a exibição do jovem Karl com uma ovação de pé, antes do Bayern chegar ao terceiro golo, outra vez na marcação de um canto da direita, com Gnabry a cruzar do lado contrário para a finalização de Tah.

Estava decidido. Ainda faltam cerca de quinze minutos e o Sporting até voltou a ter uma boa oportunidade para marcar, co Luis Suárez a rematar depois de um bom passe de Vagiannidis, mas o Bayern, nesta altura, já estava em modo controlo.

O Bayern chega, assim, aos quinze pontos, enquanto os leões continuam com os mesmos dez.

Figura do jogo: Lennart Karl

Grande exibição do jovem de 17 anos que está a entusiasmar os adeptos do Bayern. Marcou logo a abrir o jogo, aos 5 minutos, num lance que acabou por ser anulado, por fora de jogo de Gnabry [por um cotovelo], mas voltou a estar muito perto de marcar no final da primeira parte, num remate que proporcionou uma grande defesa a Rui Silva. Acabou por ser ele a assinar o golo da reviravolta, num lance em que tira um adversário da frente, antes de bater Rui Silva já de ângulo apertado. Acabou por ser substituído antes do final do jogo para ser ovacionado pelos adeptos alemães.

Momento do jogo: autogolo de Kimmich

O Sporting já tinha imposto um nulo inédito à equipa bávara que, até esta terça-feira, tinha marcado, pelo menos um golo na primeira parte em todos os jogos em casa. A surpresa foi maior ainda quando, logo a abrir a segunda parte, o Sporting chegou primeiro à vantagem. Um lance em que João Simões sai a jogar pela esquerda, desembaraça-se de Tah com uma mudança de velocidade e crua tenso para e entrada de Luis Suárez. Kimmich antecipou-se ao colombiano, mas acaba por desviar a bola para as redes de Neuer.

Positivo: João Simões com personalidade

Grande jogo do jovem de 18 anos do Sporting num ambiente muito difícil diante de uma equipa que é uma verdadeira máquina de marcar golos. Sempre muito sereno, João Simões procurou fechar caminhos, oferecer linhas de passe e, sempre que pôde, saiu a jogar, como aconteceu no golo solitário do Sporting. No final do jogo, trocou de camisola com Lennart Karl, de craque para craque.