Um jogo que ainda antes de começar já tinha o rótulo de «final antecipada» tendo em conta os vinte troféus que os dois «gigantes» partilham, em conjunto, entre os quais a final de Paris da época passada, mas os dois emblemas fizeram questão de reforçar tudo o que já estava escrito no cartaz de apresentação, com um grande jogo de futebol.

Mais uma «remontada» espetacular do campeão da Europa em título, à imagem das que protagonizou na época passada. O Liverpool entrou melhor, a todo o gás, abriu o marcador com um grande golo de Darwin Nuñez e depois aumentou a vantagem com um golo de Mo Salah. O Real Madrid não tremeu, nem pestanejou. Entrou depois no jogo, com toda a calma do mundo, empatou antes do intervalo e, sem grande esforço, acrescentou mais três golos no segundo tempo, construindo uma preciosa vantagem de 5-2 antes do segundo jogo no Bernabéu.

