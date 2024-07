O Fenerbahçe comandado por José Mourinho garantiu esta terça-feira a qualificação para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao voltar a bater os suíços do Lugano, agora em casa, por 2-1. Depois do jogo louco da primeira mão, com vitória para os turcos por 4-3, a equipa de Istambul teve de voltar a socorrer-se de Dzeko para seguir em frente.

A verdade é que a equipa turca teve de sofrer para vencer esta eliminatória, uma vez que a equipa helvética marcou primeiro, logo aos 7 minutos, por Mahmoud, empatando, desde logo, a eliminatória.

A equipa de Istambul só conseguiu reagir, depois, na segunda parte, aos 59 minutos, com o experiente Dzeko a empatar o jogo e a recuperar a vantagem para o Fenerbahçe na sequência de um livre marcado por Yandas.

O jogo seguiu em aberto até aos 90 minutos e o golo da vitória só chegou em tempo de compensação, marcado por Sebastian Szymanski, com assistência de Tadic.

Uma vitória difícil vincada pela marca de Dzeko que marcou esta quarta-feira e já tinha marcado um hat-trick na primeira mão (4-3).

Na terceira pré-eliminatória, o Fenerbahçe terá um desafio mais exigente, frente aos franceses do Lille onde jogam os portugueses Tiago Santos e Rafael Fernandes.

Nos restantes jogos realizados já esta quarta-feira, destaque para as vitórias folgadas do Qarabag e também do Sparta de Praga.

Resultado dos jogos da segunda mão da segunda pré-eliminatória*

Petrocub-APOEL, 1-1 (0-1 na primeira mão)

Qarabag-Lincoln Red Imps, 5-0 (2-0)

Sparta Praga-Shamrock Rovers, 4-2 (2-0)

Fenerbahçe-Lugano, 2-1 (4-3)

The New Saints-Ferencvaros, a decorrer (0-5)

Slovan Bratislava-Celje, a decorrer (1-1)

Kí Klaksvík-Malmö, 19h45 (1-4)

*A negrito as equipas já qualificadas