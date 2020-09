O Gent bateu ultrapassou o Rapid Viena, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com uma vitória por 2-1 e, desta forma, marcou encontro com o Dínamo Kiev no play-off de acesso à fase de grupos da mesma competição.

A equipa belga adiantou-se no marcador no final da primeira parte, aos 36 minutos, com um golo de Niklas Dorsch, depois dilatou a vantagem, já na segunda parte, aos 59 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Roman Yaremchuk.

O Rapid Viena não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, já em tempo de compensação, com um golo solitário de Yusuf Demir.

O Gent vai, agora, lutar por um lugar na fase de grupos com os ucranianos do Dínamo Kiev que, também esta terça-feira, deixaram pelo caminho os holandeses do AZ Alkmaar (2-0).