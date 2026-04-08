Manuel Neuer continua a fazer história com as cores do Bayern Munique depois de, na passada terça-feira, ter alcançado Leo Messi em relação ao número de jogos na Liga dos Campeões pelo mesmo clube, em pleno Santiago Bernabéu, no triunfo da equipa bávara sobre o Real Madrid (2-1).

O experiente guarda-redes alemão, de 40 anos, somou o seu 136.º jogo com a camisola do Bayern na prova máxima da UEFA, igualando o número de jogos que Messi acumulou com a camisola do Barcelona na mesma competição, ficando agora apenas atrás de Iker Casillas que lidera este ranking com 149 jogos pelo Real Madrid.

Uma marca batida num jogo em que Neuer acabou por ser eleito o «homem do jogo» pela UEFA, somando nove defesas que permitiram ao Bayern regressar a casa em vantagem na corrida às meias-finais da Liga dos Campeões.