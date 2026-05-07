O golo de Harry Kane, já em tempo de compensação, que ditou o empate do Bayern Munique diante do Paris Sain-Germain (1-1), na segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões, pode vir a ser bem mais do que um mero golo de consolação e pode vir a valer uma vaga extra para as equipas alemãs na próxima edição da liga milionária.

A UEFA atribui duas vagas extra para a Liga dos Campeões aos campeonatos cujas equipas tenham os melhores desempenhos nas competições europeias. A Premier League, líder deste ranking, já reclamou uma das vagas e Portugal esteve na luta até à semana passada, mas já ficou matematicamente fora da corrida que, agora, será entre a Espanha e a Alemanha.

A Espanha, com 21.781 pontos, tem uma ligeira vantagem sobre a Alemanha, com 21.357, mas o empate do Bayern, na quarta-feira à noite, proporcionou mais 0.142 pontos à Alemanha que até pode ultrapassar a Espanha já na noite desta quinta-feira, com um eventual triunfo do Friburgo sobre o Sp. Braga na Liga Europa.

No entanto, a Espanha tem ainda uma palavra a dizer, uma vez que o Rayo Vallecano está na luta por uma vaga na final da Liga Conferência e joga em Estrasburgo depois de ter vencido na primeira mão por 1-0.

Ainda há vários cenários possíveis em cima da mesa. Se o Rayo ganhar em Estrasburgo, a vaga extra será da Espanha. Se o Friburgo vencer e o Rayo for eliminado, a vaga será da Alemanha. Agora se o Friburgo for à final da Liga Europa e se o Rayo for à final da Liga Conferência, com um empate em Estrasburgo, esta última vaga só ficará decidida depois das finais das competições da UEFA.