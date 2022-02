N’Golo Kanté, médio do Chelsea, foi eleito como melhor jogador da semana da Liga dos Campeões, ultrapassando João Félix que também estava nomeado para esta distinção.

O médio francês esteve em particular destaque na vitória do Chelsea sobre o Lille (2-0), na passada terça-feira, e, na eleição do melhor jogador da semana, destacou-se à frente de João Félix (Atlético Madrid), Parejo (Villarreal) e Mazraoui (Ajax), que também estavam nomeados.