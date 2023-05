O primeiro jogo da meia-final entre Milan e Inter, em San Siro, contou com uma assistência, de 75.532 espectadores e proporcionou uma receita recorde superior a 10 milhões de euros (10.461.705 euros).

Os bilhetes para o dérbi de Milão esgotaram em poucas horas, mal foram colocados à venda. Houve mais de dois milhões de pedidos para os pouco mais de 75 mil lugares disponíveis nas bancadas de San Siro.

O recorde de receitas anterior tinha sido fixado também nesta campanha, na receção do Milan ao Tottenham (1-0), nos oitavos de final, com um total de 9.133.842 euros, números que foram agora suplantados em mais de um milhão de euros.

Os dois vizinhos rivais já se defrontaram por 235 ocasiões, desde 1909, entre jogos da liga italiana, Taças de Itália, competições europeias e também em competições não oficiais. O Inter, contabilizando a vitória desta noite, passa a contar com 88 triunfos diante do rival que, por sua vez, soma 79 vitórias. No capítulo dos golos, os nerazzurri somam 326, contra 310 do rossoneri.