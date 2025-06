O Paris Saint-Germain emitiu um comunicado a condenar com veemência os casos de violência que ocorreram na capital francesa à margem das celebrações após a conquista da primeira Liga dos Campeões do clube, na noite do passado sábado.

«Este título de campeão da Europa deveria ser um momento de alegria coletiva, e não de agitação ou desordem. Estes atos isolados são contrários aos valores do clube e não representam em nada a imensa maioria dos nossos adeptos cujo comportamento exemplar ao longo de toda a noite foi de salutar», escreve o clube numa nota publicada nas suas plataformas digitais.

A fechar, o clube do Parque dos Príncipes deixa ainda um apelo que que todos «façam prova de responsabilidade e de respeito para que esta vitória histórica seja recordada como uma momento de orgulho partilhado entre todos».