Luis Enrique vai levar os quatro portugueses que tem no plantel para Munique para o segundo duelo com o Bayern relativo à meia-final da Liga dos Campeões, depois da espetacular primeira mão, no Parque dos Príncipes, onde a equipa francesa conseguiu uma ligeira vantagem sobre os bávaros (4-3).

Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos integram a lista de 23 convocados na qual destacam-se as ausências dos lesionados Achraf Hakimi, Lucas Chevalier e Quentin Ndjantou.

Uma lista que tem ainda a peculiaridade de contar com quatro guarda-redes com Luis Enrique a juntar os jovens Arthur Vignaud (18 anos) e Bilal Laurendon (20 anos) a Matveï Safonov e Renato Marin.

RELACIONADOS
Champions: Nuno Mendes ultrapassa Cristiano Ronaldo em recorde de jogos
Champions: João Pinheiro apita Bayern-PSG nas meias-finais
França: PSG empata com Lorient e atrasa-se a garantir título