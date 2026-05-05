Champions: PSG leva os quatro «mosqueteiros» portugueses para Munique
Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos na convocatória de Luis Enrique para o segundo duelo com o Bayern
Luis Enrique vai levar os quatro portugueses que tem no plantel para Munique para o segundo duelo com o Bayern relativo à meia-final da Liga dos Campeões, depois da espetacular primeira mão, no Parque dos Príncipes, onde a equipa francesa conseguiu uma ligeira vantagem sobre os bávaros (4-3).
Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos integram a lista de 23 convocados na qual destacam-se as ausências dos lesionados Achraf Hakimi, Lucas Chevalier e Quentin Ndjantou.
Uma lista que tem ainda a peculiaridade de contar com quatro guarda-redes com Luis Enrique a juntar os jovens Arthur Vignaud (18 anos) e Bilal Laurendon (20 anos) a Matveï Safonov e Renato Marin.
Nos 23 joueurs prêts pour affronter le Bayern ! ⚔️📷#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/qC8vVFfLEb— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 5, 2026