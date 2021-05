Raphael Varane tinha recuperado de lesão e até foi titular no último sábado na receção do Real Madrid ao Osasuna, mas acabou por sair ao intervalo e o clube informa agora que não vai estar disponível para o segundo embate com o Chelsea, da meia-final da Liga dos Campeões, marcada para quarta-feira.

«Depois dos exames realizados hoje ao nosso jogador Raphael Varane pelos serviços médicos do Real Madrid foi diagnosticada uma lesão muscular no adutor direito. O regresso à competição está dependente da evolução da lesão», refere o clube do Santiago Bernabéu.

Recordamos que o jogo da primeira mão, no Estádio Alfredo di Stéfano, terminou 1-1, pelo que a eliminatória vai ser decidida em Stamford Bridge na próxima quarta-feira.