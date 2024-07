O Fenerbahçe, vice-campeão turco, agora comandado por José Mourinho, vai defrontar os franceses do Lille na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, caso vença os suíços do Lugano, segundo ditou o sorteio realizado esta segunda-feira na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

A equipa na qual alinha o médio português Miguel Crespo, a segunda com mais títulos de campeão na Turquia, com 19, terá antes de ultrapassar os suíços do Lugano, na segunda ronda de qualificação do Caminho das Ligas para a Champions de 2024/25, em jogos agendados para 23 e 30 de julho.

Caso se apure, a formação orientada por José Mourinho vai medir forças com o Lille, que integra no plantel os portugueses Tiago Santos, Rafael Fernandes e Tiago Morais, também em duas mãos, cujas datas e horários serão ainda anunciados pela UEFA a 26 de julho.

O Sporting, campeão português, e o Benfica, vice-campeão, estão qualificados diretamente para a próxima edição da Liga dos Campeões, que será disputada sob um novo formato, numa liga única, em que cada clube disputará oito jogos, frente a adversários diferentes.

Confira a lista dos jogos da terceira pré-eliminatória da Champions

Caminho dos Campeões:

Shamrock Rovers (República da Irlanda) ou Sparta Praga (Chéquia) - Steaua Bucareste (Roménia) ou Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Lincoln Red Imps (Gibraltar) ou Qarabag (Azerbaijão) - Ludogorets (Bulgária) ou Dinamo Minsk (Bielorrússia)

NK Celje (Eslovénia) ou Slovan Bratislava (Eslováquia) - APOEL (Chipre) ou FC Petrocub (Macedónia do Norte)

Malmö (Suécia) ou KÍ Klaksvík (Ilhas Faroé) - PAOK (Grécia) ou FK Borac Banja Luka (Bósnia e Herzegovina)

Santa Coloma (Andorra) ou FC Midtjylland (Dinamarca) - Ferencváros (Hungria) ou The New Saints (País de Gales)

FK Panevezys (Lituânia) ou Jagiellonia Bialystok (Polónia) - FK Bodo/Glimt (Noruega) ou FC RFS (Letónia)

Caminho das Ligas:

Slavia Praga (Chéquia) – Union St. Gilloise (Bélgica)

Lille (França) – Lugano (Suíça) ou Fenerbahçe (Turquia)

Dínamo Kiev (Ucrânia) ou Partizan (Sérvia) – Rangers (Escócia)

Salzburgo (Áustria) – Twente (Países Baixos)