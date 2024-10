Com uma exibição segura, o Sporting foi à Áustria bater o Sturm Graz por 2-0 e, desta forma, reforçou a sua posição na classificação geral da Liga dos Campeões, ainda sem derrotas e já com sete pontos acumulados em três jogos. Ruben Amorim geriu o grupo, viu a equipa controlar o jogo e a marcar nos momentos certos. Uma noite perfeita para os campeões de Portugal.

O Sporting entrou muito bem no jogo, com uma elevada posse de bola e a conseguir contornar a pressão alta que o Sturm Graz tentou aplicar no início do jogo. Com uma boa circulação de bola, com Ricardo Esgaio incluído na remendada defesa, os leões conseguiam facilmente saídas de escape e subiam no terreno, obrigando os austríacos a recuar em toda a linha.

O Sturm Graz, por seu lado, além de procurar condicionar a saída dos leões, quando tinha a bola, optava quase sempre por um futebol direto, com muitas bolas longas para Mika Biereth, a principal referência ofensiva dos austríacos, mas que raramente teve o apoio dos companheiros. Depois de já ter o controlo total sobre o jogo, a equipa de Ruben Amorim partiu para o segundo passo: a procura da profundidade.

Nos primeiros instantes do jogo, os leões atacaram, quase sempre, pela esquerda, com Nuno Santos e Maxi Araújo muito ativos nesse corredor, obrigando a equipa da casa a reforçar esse setor. Ora foi pelo lado contrário que surgiu o lance do golo primeiro golo, aos 23 minutos, com Geny Catamo, com espaço, a descer até à linha de fundo, a derivar para o interior da área e a cruzar tenso. Viktor Gyökeres mete o pé à bola, mas deixa-a escapar e é Nuno Santos, nas costas do sueco, que aparece a finalizar.

Bola ao centro e o Sporting podia ter feito, logo a seguir, o 2-0, com Gyökeres a rematar à meia-volta. O Sturm Graz demorou a digerir o golo, mas a verdade é que foi crescendo no jogo, para desespero de Ruben Amorim, sempre muito ativo junto à linha lateral. Os austríacos cresceram a olhos vistos e Seedy Jatta, de cabeça, obrigou Franco Israel a aplicar-se para evitar o empate, num lance em que acabou por ser assinalado fora de jogo.

A verdade é que a equipa da casa estava a crescer no jogo e, por momentos, os leões perderam o controlo total que chegaram a exibir, mas acabaram por o recuperar ainda antes do intervalo, voltando a fazer crescer a percentagem de posse de bola.

A segunda parte começou com um Sturm Graz bem diferente, mas novamente com um bloco subido, a procurar rapidamente chegar ao empate. Recordamos que os austríacos perderam os dois primeiros jogos nesta competição e um terceiro desaire deixava-os ainda mais longe da luta por uma vaga para a próxima fase. Uma entrada forte diante de um Sporting também diferente, com os leões agora a procurara de espaços para transições rápidas.

Na primeira oportunidade, chegou o 2-0, aos 53 minutos. Zeno Debast recuperou uma bola e arrancou pelo corredor esquerdo, antes de lançar Viktor Gyökeres. Depois o sueco fez o que lhe já é habitual. Encostou o ombro ao jogador que o estava a marcar, ganhou-lhe a frente, entrou na área, contornou Scherpen e atirou para as redes vazias.

O Sporting dobrava a vantagem e ficava numa posição bem mais tranquila antes de começar a dança dos bancos, com os dois treinadores a promoverem alterações nas equipas. Foi neste cenário, quando os treinadores preparavam as respetivas equipas para a fase final do jogo, que o árbitro assinalou um penálti a favor do Sporting, na sequência de uma pretensa falta sobre Geny Catamo que não existiu. O VAR chamou a atenção do árbitro que, depois de rever as imagens, acabou por reverter a sua decisão.

Logo a seguir, Amorim lançou St. Juste, Morita e Pedro Gonçalves para a contenda e o Sporting podia ter acabado este jogo com números bem mais expressivos, com oportunidades flagrantes para voltar a marcar.

O Sturm Graz ainda ensaiou um último assalto à área de Franco Israel, mas já era perceptível, nesta altura, que os austríacos estavam a acusar o esforço que tinham feito no início da segunda parte. Os leões voltavam a assumir o controlo total do jogo e podiam mesmo ter ampliado a vantagem, com dois bons passes de Pote. No primeiro, Gyökeres, num lance parecido com o 2-0, atirou ao lado. No segundo, Trincão entrou destacado na área, mas, no momento em armava o remate, foi desarmado por Aiwu.

Os leões acabaram o jogo com sessenta por cento de posse de bola e um total de quinze remates (cinco enquadrados). Uma vitória importante para o Sporting que, ainda invicto, chega aos sete pontos neste novo formato da Liga dos Campeões. Seguem-se Manchester City e Arsenal, ambos em Alvalade, no mês de novembro.