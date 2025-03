O Inter Milão foi a Roterdão bater o Feyenoord por 2-0 e, desta forma, deu um passo firme rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões. A equipa da casa até se bateu bem, mas não resistiu à extrema eficácia dos italianos, muito sólidos a defender e depois mortíferos no ataque.

O Feyenoord até entrou bem no jogo, com um futebol ofensivo, com cinco pontapés de canto nos primeiros minutos de jogo, obrigando o Inter a recuar em toda a linha. No entanto, foram os italianos que acabaram por abrir o marcador, aos 38 minutos, num lance desenhado pela direita, onde surgiu Barella a arrancar um espetacular cruzamento para o segundo poste onde surgiu Marcus Thuram a encostar para o fundo das redes.

Um balde de água fria para a equipa comandada por Robin van Persie, mas o Inter podia ter aumentado a vantagem, mesmo antes do intervalo, num livre de Asllani que passou a rasar a barra.

A segunda parte começa praticamente com o segundo golo do Inter, logo aos 50 minutos, com um primeiro remate de Zielenski à entrada da área que é devolvido pela defesa do Feyenoord, com o internacional polaco a servir depois Lautaro Martínez que, mais próximo da baliza, atirou a contar.

O Feyenoord procurou uma resposta rápida e Moder ainda atirou à barra, mas, nesta altura, o Inter já estava por cima do jogo e, logo a seguir, teve uma oportunidade soberana para aumentar a vantagem quando Thuram sofreu uma falta na área, mas Zielenski, desde a marca dos onze metros, permitiu a defesa de Wellenreutherm.

Um terceiro golo que seria um resultado demasiado pesado para o Feyenoord que, ainda assim, terá de fazer história em San Siro, na próxima terça-feira, de forma ainda poder sonhar com a qualificação para os quartos de final.