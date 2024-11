A UEFA anunciou esta segunda-feira que todos os jogos das competições europeias, marcados para terça, quarta e quinta-feira, vão ser antecedidos por um momento de silêncio em memória das vítimas da tempestade que assolou a comunidade valenciana, em Espanha, na semana passada.

Um momento de silêncio que será respeitado no Estádio de Alvalade, onde o Sporting vai receber o Manchester City na terça-feira, em Munique, onde o Benfica vai defrontar o Bayern no dia seguinte, em Roma (FC Porto-Lazio), em Guimarães (Vitória Mlada Boleslav) e na Suécia, onde o Sp. Braga mede forças com o Elfsborg.

O número de mortes em Espanha devido às inundações provocadas pela tempestade DANA ultrapassou as 210, havendo ainda várias dezenas de pessoas desaparecidas, segundo o mais recente balanço.