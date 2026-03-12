A UEFA abriu uma investigação aos cartões amarelos que Michael Olise e Joshua Kimmich viram nos minutos finais da goleada do Bayern Munique frente à Atalanta (6-1), na terça-feira à noite, sob a suspeita de terem sido forçados. Os dois jogadores arriscam, agora, a ficar fora da primeira mão dos quartos de final que, à partida, será com o Real Madrid.

Os dois jogadores estavam em risco de falhar o próximo jogo, mas com o amarelo que viram nos minutos finais diante da Atalanta, permitia-lhes cumprir castigo na segunda mão e limpar o «cadastro» para os quartos de final. No entanto, caso fique provado que os jogadores forçaram este cartão amarelo, poderão ser punidos com dois jogos e, além do jogo da segunda mão, podem ficar também de fora do primeiro jogo dos quartos de final.

Este cenário poderá afastar os dois jogadores de uma hipotética eliminatória diante do Real Madrid que, na primeira mão dos oitavos, bateu o Manchester City por 3-0 e, tal como o Bayern, já está com um pé nos «quartos».

Os dois jogadores em causa foram punidos com cartões amarelos quando o Bayern já vencia por 6-0. NO caso de Kimmich, o internacional alemão foi punido por uma evidente perda de tempo, na hora de recomeçar o jogo.

O código disciplinar da UEFA é bem claro no que diz respeito a este assunto, no artigo 15.1, que diz respeito a um jogador que «obtém clara e intencionalmente um cartão amarelo ou vermelho». Provar a intenção dos jogadores não será fácil, mas a UEFA vai ter em conta as imagens do jogo, o contexto da partida e possíveis indícios que confirmem as suspeitas.

Sergio Ramos, quando ainda estava no Real Madrid, abriu um precedente em 2019 quando viu um cartão amarelo frente ao Ajax, em jogo dos oitavos de final. O central assumiu publicamente a intenção de «limpar» os seus cartões e acabou por ser punido com dois jogos.