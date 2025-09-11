Liga Campeões
Champions: UEFA permite uma substituição em caso de lesão prolongada
Organismo vai permitir uma alteração nos planteis até ao jogo seis da fase liga
A UEFA aprovou uma alteração ao regulamento da Liga dos Campeões abrindo espaço para os clubes poderem substituir um jogador que sofra uma lesão de recuperação prolongada.
Cada clube poderá fazer apenas uma substituição até ao sexto jogo da fase liga, mas esta exceção já não será possível aplicar nos jogos 7 e 8 da primeira fase.
O objetivo desta medida, explica a UEFA, é «garantir que as listas de convocados não sejam reduzidas injustamente e que os jogadores sejam protegidos da pressão adicional da carga de trabalho».
