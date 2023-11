Alguns dos árbitros eleitos para os próximos jogos da Liga dos Campeões vão ser protagonistas numa campanha da UEFA para atrair 40 mil novos árbitros em cada temporada, anunciou o organismo que gere o futebol europeu.

A UEFA explicou que o árbitro neerlandês Danny Makkelie, o espanhol Jesús Gil Manzano, o polaco Szymon Marciniak e o italiano Daniele Orsato vão vestir uma camisola específica da campanha nos jogos da quarta jornada da fase de grupos da principal competição europeia de clubes.

Paralelamente a esta iniciativa, que conta com a colaboração das associações de árbitros nacionais, serão exibidas mensagens nos estádios e nas partidas com transmissão televisiva.

A campanha denominada «Seja um árbitro» foi apresentada pela UEFA em agosto, no Mónaco, antes do sorteio das competições de clubes, depois de a organização ter explicado que faltam atualmente mais de 40 mil árbitros para dar resposta às necessidades do futebol europeu.

O responsável pela arbitragem da UEFA, o italiano Roberto Rosetti, disse que «ser árbitro é uma tarefa muito difícil e a coragem é o valor mais importante», adiantando que «proteger o futebol e a imagem do jogo é o objetivo comum».

A organização destacou que a campanha já teve impacto nas federações de Portugal, Finlândia e Suíça.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) trabalha em colaboração com escolas e universidades, onde os alunos são convidados a dirigir jogos para serem selecionados para arbitrar competições regionais e frequentarem cursos específicos.

Na Finlândia, a federação (SPL) incorporou 800 novos participantes no seu curso básico de arbitragem, um número muito importante dado que o número total de árbitros qualificados no final de 2022 era de apenas dois mil.

A federação suíça (SFA), por seu lado, organizou uma «Semana dos árbitros» em conjunto com federações de outras seis modalidades desportivas, para promover um comportamento respeitoso para com os árbitros, na qual participaram tanto o treinador suíço, Murat Yakin, como o chefe dos árbitros, Sascha Amhof.

⚽ This week, #UCL match officials are wearing special shirts to back UEFA's campaign to attract 40,000 more referees across Europe.



The @MacronSports jerseys feature special 'Be a Referee!' printing and will feature alongside messages during TV broadcasts.



Find out more: ⬇️