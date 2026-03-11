O PSG venceu o Chelsea por 5-2 e parte em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Num dos jogos «grandes» desta ronda eliminar, o embate entre os franceses e os ingleses não podia ter começado da melhor forma. João Neves deu cabeça a uma bela jogada do PSG e Barcola (10m) fuzilou a baliza defendida por Jorgensen.

Aos 28 minutos, o ex-Benfica Enzo Fernández encontrou Malo Gusto que fez o empate na partida. Antes do intervalo, Dembélé (40m) voltou a dar a vantagem aos parisienses.

Aos 57 minutos, Pedro Neto encontrou Enzo Fernández «perdido» na área do PSG e assistiu para o empate na partida (2-2). Ora, já havia assistências portuguesas, faltava o golo. Vitinha aproveitou uma bola perdida pela defesa do Chelsea e fez um chapéu ao guardião dos «blues».

A fechar o jogo, Kvaratskhelia teve tempo de apontar um «bis». Aos 86 minutos, o extremo fletiu da esquerda para o meio e, em arco, apontou um grande golo. Num dos últimos lances da partida, foi a vez do internacional georgiano aparecer sozinho na área e fechar o resultado em 5-2.

Com esta goleada, o PSG parte em vantagem para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que está marcada para dia 17 de março, às 20h.