O Chelsea contratou oito reforços no mercado de inverno, mas só pôde inscrever três novos nomes na lista da UEFA para os jogos da Liga dos Campeões, optando por João Félix (cedido pelo Atlético Madrid), Enzo Fernández (Benfica) e Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk).

Fora das opções de Graham Potter ficaram David Fofana (Molde), Benoît Badiashile (Monaco), Andrey Santos (Vasco da Gama), Noni Madueke (PSV Eindhoven) e Malo Gusto, todos contratados em janeiro.

O clube londrino acabou, assim, por inscrever as duas contratações mais dispendiosas, a começar por Enzo Fernández (121ME), mas também do ucraniano Mykhailo Mudryk (70ME), juntando ainda o internacional português João Félix que chegou por empréstimo do Atlético Madrid.

A lista da equipa de Stamford Bridge já não conta com Jorginho, que saiu para o Arsenal, mas continua a contar com o marroquino Hakim Ziech que ficou a minutos de ser inscrito pelo Paris Saint-Germain e que aguarda ainda por uma decisão da FIFA.

No oitavos de final da Liga dos Campeões, o Chelsea vai defrontar os alemães do Borussia Dortmund.

Confira a lista atualizada do Chelsea para a Liga dos Campeões

Guarda-redes: Kepa, Bettinelli e Mendy.

Defesas: Thiago Silva, Chalobah, Bem Chilwell, Reece James, Koulibaly, Azpilicueta, Cucurella e Wesley Fofana.

Médios: Enzo Fernández, N’Golo Kanté, Kovacic, Pulisic, Loftus-Cheek, Sterling, Mount, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Chukwuemeka, Charlie Webster e Lewis Hall-

Avançados: João Félix, Mudryk, Armando Broja e Kai Havertz.