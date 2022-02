Daley Blind, filho do histórico Dany Blind, vai entrar para a história do clube holandês esta quarta-feira quando pisar o relvado do Estádio da Luz, uma vez que vai bater o recorde de Jari Litmanen, outra das figuras da equipa holandesa, como o jogador com mais jogos na Liga dos Campeões. O defesa de 31 anos soma, nesta altura, 42 jogos, mas se jogar frente ao Benfica, como é esperado, vai ultrapassar definitivamente o histórico avançado finlandês que deixou marca no clube de Amesterdão.

A conferência de imprensa de Daley Blind andou, portanto, à volta do novo recorde, até porque o o pai, Danny Blind, é um dos melhores amigos de Jari Litmanen. «Pessoalmente vai ser um jogo especial, é bonito, vou ficar orgulhoso. É o clube onde cresci, onde pude jogar tantos jogos bonitos na Liga dos Campeões. Fizeram um filme bonito para mim, com pessoas importantes na minha carreira. São recordações bonitas da Liga dos Campeões que vão ficar para sempre», começou por destacar o experiente defesa.

Com 43 jogos, Blind vai ficar um novo recorde de jogos na Champions com a camisola do Ajax e deixa um mito para trás. «O Litmanen era o nosso vizinho, vinha muitas vezes à nossa casa. Na altura eu era muito pequenino, mas vi grande vídeos de 1995 e da última fase quando ele voltou ao Ajax e fomos longe da Liga Campeões. Ele é uma lenda do Ajax e é uma honra quebrar esse recorde. O Limanen tinha olhos nas costas, estava sempre no sítio certo. Marcou grandes golos e golos importantes no Ajax. Era um jogador muito completo, um grande número 10, como o Ajax no passado sempre teve. Eu era muito pequenino, mas acho que ele era uma grande pessoa», destacou ainda.

Quanto ao jogo desta quarta-feira. «Para a Liga dos Campeões não precisas de motivação, são jogos que todos queremos jogar, têm um nível muito alto. Não vai ser difícil mudar o chip do Willem II para este jogo. Temos de estar focados, jogar bom futebol e ganhar o jogo. Se vai ser com futebol bonito ou muita paixão e muita luta, não interessa muito», destacou.

O Ajax jogou com o Benfica há três anos e empatou 1-1 na Luz com Daley Blind. «Foi um jogo muito difícil. Marcamos um golo com alguma sorte, depois o Onanana ainda fez uma grande defesa no último minuto. Foi um jogo em que tivemos poucas oportunidades. Depois desse jogo, crescemos muito, não houve muitas mudanças, mas temos mais qualidade na equipa», recordou.

Quanto à mudança da regra dos golos fora. «Acho que não muda muito. Como o treinador já disse, a mudança é igual para todos, temos de jogar como sempre jogámos. Isto foi feito para as equipas que jogam fora jogarem ao ataque, mas nós jogamos sempre ao ataque. Não tenho qualquer preferência por primeiro em casa ou fora», destacou.

Uma referência ainda para o amigo Vertonghen, com quem chegou ainda a jogar no Ajax. «O Vertonghen é um grande a migo. Trocamos mensagens muitas vezes. Hoje de manhã mandei-lhe uma a dizer que estava bom tempo. É um grande jogador, tem uma grande carreira e traz muita experiência com ele», disse ainda Blind.