Danilo Pereira foi titular na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid a jogar no meio-campo e, no final do jogo, destacou a exibição de Kylian Mbappé, autor do golo solitário do jogo, considerando que o avançado francês «é um jogador diferente dos outros».

Aos microfones da RMC Sport, Danilo começou por destacar a vitória do PSG. «Estou muito feliz, ganhámos aqui, fizemos um grande jogo contra uma grande equipa. É sempre bom ganhar em casa», começou por referir.

Um jogo em que Danilo alternou entre o meio-campo e a defesa, quando os laterais disparavam pelos corredores. «É uma adaptação tática que me convém. Temos aqui grandes jogadores como o Messi e o Hakimi que são muito ofensivos, então tenho de contrabalançar os dois. É uma tática em que me encaixo bem», comentou.

Quanto ao jogo. «Na primeira parte jogámos bem, mas na segunda conseguimos impor mais intensidade, conseguimos fazer as coisas bem e desequilibrámos o adversário», destacou.

Um jogo decidido no último instante por Kylian Mbappé. «Não é um jogador como os outros, ele demonstrou isso com o golo que marcou. Para mim, atualmente, é o melhor», atirou ainda.