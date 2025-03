Darwin Nuñez teve mais uma noite para esquecer no Liverpool ao falhar o penálti que ditou a eliminação da equipa inglesa nos oitavos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira à noite, diante do Paris Saint-Germain, já depois de ter tido uma má abordagem ao jogo da segunda mão dos oitavos de final.

O internacional uruguaio saltou do banco ao minuto 73 para substituir Diogo Jota, numa altura em que o PSG já tinha igualado a eliminatória, mas não conseguiu ajudar a equipa de Arne Slot a chegar a um golo que poderia valer a qualificação para os quartos de final.

Já no desempate por penáltis, Darwin Nuñez, que até aqui só tinha desperdiçado um penálti em toda a carreira, permitiu a defesa de Donnarumma, comprometendo definitivamente as aspirações do atual líder da Premier League.

«Levantar e seguir em frente, como sempre», escreveu o avançado em reação publicada nas redes sociais já esta quarta-feira.