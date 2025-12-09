Na antevisão ao jogo em Munique, para a sexta jornada da fase regular da Liga dos Campeões, Rui Borges avisou que o Sporting vai «jogar contra a melhor equipa da Europa», o que por si só é um sinal evidente da diferença de nível entre leões e bávaros.

Essa discrepância também se reflete nos números, sendo que há um dado particularmente revelador disso: Manuel Neuer e Joshua Kimmich, em conjunto, têm quase tantos jogos disputados na Champions como todo o plantel do Sporting. Parece difícil de acreditar, mas a matemática serve para validar a realidade.

Neuer soma uns impressionantes 155 jogos na principal prova europeia de clubes, fechando o top 5 dos futebolistas mais rodados na Champions, que é liderada por Cristiano Ronaldo (183 encontros). Juntando os 101 de Kimmich, chegamos a um total de 256 partidas.

Ora, somando todos os jogos disputados na Liga dos Campeões pelos futebolistas que compõem o plantel do Sporting, chegamos a um total de 272. Feitas as contas, são apenas mais 16 do que a dupla alemã.

Na lista de atletas com mais jogos na Champions que integram o plantel do Bayern, destaque ainda Leon Goretzka (67 jogos), Serge Gnabry (65 jogos), Harry Kane (62 jogos), Dayot Upamecano (60 jogos), Raphael Guerreiro (59 jogos), Alphonso Davies (49 jogos) e Jamal Musiala (46 jogos).

Ausências agudizam diferenças

Se nos focarmos nas equipas prováveis desenhadas pelo Maisfutebol para o encontro desta tarde, os números ganham uma nova dimensão. Com alguns dos futebolistas mais experientes na prova de fora devido a lesão (Trincão, 27 jogos; Pedro Gonçalves, 17; Geovany Quenda, 15; Nuno Santos, 15; Zeno Debast, 11), o Sporting pode iniciar o encontro com um onze inicial em que o total de jogos na Champions (113) é bastante inferior ao de Neuer.

Onze provável do Sporting: Rui Silva (6 jogos), Iván Fresneda (7 jogos), Eduardo Quaresma (8 jogos), Ousmane Diomande (12 jogos), Maxi Araújo (15 jogos), Morten Hjulmand (14 jogos), Hidemasa Morita (16 jogos), João Simões (9 jogos), Geny Catamo (12 jogos), Luis Suárez (9 jogos) e Alisson Santos (5 jogos).

E se, por exemplo, Kochorashvili, que só disputou um encontro na Champions, jogar na vez de Morita, um cenário plausível, então até o total de jogos de Kimmich superaria o de todos os onze titulares nos leões (98 jogos).

Os cenários hipotéticos também poderão equacionar a utilização de dois dos futebolistas do Sporting mais experientes na prova, Matheus Reis e Gonçalo Inácio (ambos com 25 jogos), o que ajudaria a mitigar um pouco o enorme diferencial neste campo estatístico.

Em que se traduzirá este desnível de experiência na Liga dos Campeões no duelo entre Bayern Munique e Sporting? A resposta será dada a partir das 17h45, na Allianz Arena, num encontro que tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.

Total de jogos dos jogadores do Sporting na Champions

Rui Silva (6) e João Virgínia (2 jogos);

Iván Fresneda (7 jogos), Eduardo Quaresma (8 jogos), Ousmane Diomande (12 jogos), Georgios Vagiannidis (1 jogo), Maxi Araújo (15 jogos), Zeno Debast (11 jogos), Gonçalo Inácio (25 jogos) e Matheus Reis (25 jogos);

Morten Hjulmand (14 jogos), Giorgi Kochorashvili (1 jogo), Hidemasa Morita (16 jogos), Daniel Bragança (13) e João Simões (9 jogos);

Geny Catamo (12 jogos), Luis Suárez (9 jogos), Alisson Santos (5 jogos), Francisco Trincão (27 jogos), Pedro Gonçalves (17 jogos), Salvador Blopa (1 jogo), Geovany Quenda (15 jogos), Nuno Santos (15 jogos), Fotis Ioannidis (4 jogos) e Rodrigo Ribeiro (2 jogos).