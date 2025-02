Deco, diretor desportivo do Barcelona, manifestou-se prudente em relação ao sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões que voltou a colocar o Benfica no caminho da equipa de Hansi Flick, depois da espetacular vitória dos catalães no Estádio da Luz na primeira fase da competição.

Por um lado, o Barça evitou um duelo com o milionário Paris Saint-Germain, mas Deco recorda que o jogo da Luz não foi nada fácil para os catalães que acabaram por vencer com uma reviravolta aos 90+6.

«Nesta fase não há muito por onde escolher. O Paris Saint-Germain está num grande momento. O Benfica já nos tinha calhado na fase de Liga e sofremos muito. Fizemos uma remontada histórica, mas também podíamos ter perdido. O Benfica é muito forte», destacou o antigo jogador do FC Porto em declarações à imprensa espanhola.

O vencedor deste jogo irá, depois, nos quartos de final, encontrar os alemães do Borussia Dortmund ou os franceses do Lille, mas Deco prefere pensar jogo a jogo. «Primeiro temos de ganhar ao Benfica. Vai ser complicado. Eles em casa são muitos fortes, por isso temos de pensar primeiro no Benfica», referiu ainda.