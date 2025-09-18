Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, foi expulso no duelo com o Liverpool, após reagir a provocações vindas da bancada inglesa, logo após Virgil van Dijk marcar o golo da vitória da equipa de Anfield (3-2). O treinador argentino deixou o banco depois de reagir a um adepto que lhe fez um gesto obsceno e, mais a frio, admitiu que não devia ter reagido a provocações.

«Em primeiro lugar, lamento o que aconteceu. É claro que estamos numa posição em que não temos o direito de reagir dessa forma. Não é bom quando isso acontece», afirmou Diego Simeone. No entanto, o técnico justificou a atitude pelos «insultos constantes» que ouviu ao longo de todo o jogo.

O treinador da equipa espanhola aproveitou ainda para criticar o ambiente no futebol, destacando que, assim como se combate o racismo nos estádios, também deveria haver uma resposta aos ataques contra os treinadores. «Da mesma forma que lutamos contra o racismo e os insultos aos jogadores, os bancos estão colados à bancada e não é fácil receber insultos durante todo o jogo», sublinhou.

Questionado sobre a natureza dos insultos, Simeone optou por não entrar em pormenores, mas reiterou que este tipo de comportamento afeta todos os envolvidos. «Não me lembro exatamente do que foi dito. A questão é que preciso manter a minha posição. Preciso saber como suportar tudo o que acontece à frente do banco de suplentes. Eu e qualquer técnico temos que conviver com isso, porque acontece o tempo todo.», explicou.

O treinador dos colchoneros encerrou o assunto com um apelo à mudança.«O árbitro disse-me que compreendia a situação. Espero que o Liverpool melhore nesse aspeto e, quando identificarem a pessoa que fez isso, que haja consequências», disparou.

O encontro, a contar para a Liga dos Campeões, terminou com o Liverpool a vencer por 3-2. Os ingleses adiantaram-se no marcador com golos de Robertson e Salah nos primeiros dez minutos. O Atlético ainda empatou na segunda parte com dois golos de Marcos Llorente, contudo, foi Van Dijk, já nos descontos, que garantiu os primeiros três pontos para a equipa inglesa.

RELACIONADOS
VÍDEO: Van Dijk abate guerreiros «colchoneros» na vitória épica do Liverpool
Atlético de Madrid homenageia Diogo Jota em Anfield
Atlético Madrid estreia-se a vencer frente ao Villarreal de Renato Veiga