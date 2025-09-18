Diego Simeone: «Sabem o que é ser insultado durante 90 minutos?»
Treinador do Atlético Madrid admite que não devia ter reagido às provocações dos adeptos do Liverpool
Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, foi expulso no duelo com o Liverpool, após reagir a provocações vindas da bancada inglesa, logo após Virgil van Dijk marcar o golo da vitória da equipa de Anfield (3-2). O treinador argentino deixou o banco depois de reagir a um adepto que lhe fez um gesto obsceno e, mais a frio, admitiu que não devia ter reagido a provocações.
«Em primeiro lugar, lamento o que aconteceu. É claro que estamos numa posição em que não temos o direito de reagir dessa forma. Não é bom quando isso acontece», afirmou Diego Simeone. No entanto, o técnico justificou a atitude pelos «insultos constantes» que ouviu ao longo de todo o jogo.
O treinador da equipa espanhola aproveitou ainda para criticar o ambiente no futebol, destacando que, assim como se combate o racismo nos estádios, também deveria haver uma resposta aos ataques contra os treinadores. «Da mesma forma que lutamos contra o racismo e os insultos aos jogadores, os bancos estão colados à bancada e não é fácil receber insultos durante todo o jogo», sublinhou.
Questionado sobre a natureza dos insultos, Simeone optou por não entrar em pormenores, mas reiterou que este tipo de comportamento afeta todos os envolvidos. «Não me lembro exatamente do que foi dito. A questão é que preciso manter a minha posição. Preciso saber como suportar tudo o que acontece à frente do banco de suplentes. Eu e qualquer técnico temos que conviver com isso, porque acontece o tempo todo.», explicou.
O treinador dos colchoneros encerrou o assunto com um apelo à mudança.«O árbitro disse-me que compreendia a situação. Espero que o Liverpool melhore nesse aspeto e, quando identificarem a pessoa que fez isso, que haja consequências», disparou.
O encontro, a contar para a Liga dos Campeões, terminou com o Liverpool a vencer por 3-2. Os ingleses adiantaram-se no marcador com golos de Robertson e Salah nos primeiros dez minutos. O Atlético ainda empatou na segunda parte com dois golos de Marcos Llorente, contudo, foi Van Dijk, já nos descontos, que garantiu os primeiros três pontos para a equipa inglesa.