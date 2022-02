O Ajax regressa esta quarta-feira ao Estádio da Luz depois de há pouco mais de três ano ter empatado com o Benfica 1-1 na fase de grupos. O treinador Erik tem Hag recordou esse último jogo, mas considera que a sua equipa chega agora a Portugal com um «estatuto diferente».

«Temos outros jogadores em comparação com o que aconteceu há três anos. Esse grupo jogava muito bem. Jogámos bom futebol, mas quando as coisas não correm bem, conseguimos alcançar o resultado. Não foi um bom jogo, mas conseguimos um bom resultado», destacou em alusão ao jogo da fase de grupos de 2018/19.

A verdade é que o Ajax, nos últimos anos, tem vindo a recuperar o estatuto de potência europeia, com resultados volumosos e com várias qualificações para a fase a eliminar da liga milionária.

«Sim. Nessa altura passamos para a fase a eliminar. De há três anos para agora temos outro estatuto, alcançámos muito bons resultados, mas o Benfica consegue motivar-se muito para jogar com uma equipa como nós», comentou.

O Ajax chega a este jogo como líder na liga holandesa, ao contrário do Benfica que está praticamente arredado da luta pelo título em Portugal. «O poder do Benfica é jogar contra estas equipas, neste tipo de jogos. No centro da defesa têm muita experiência com o Otamendi e o Vertonghen. Amanhã teremos de ser bons para criar oportunidades», destacou ainda.