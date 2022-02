No dia em que o Atlético Madrid recebe o Manchester United, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Paulo Futre recordou a vitória por 3-0 dos colchoneros sobre a equipa de Old Traford, em jogo da primeira mão da segunda eliminatória da extinta Taça das Taças de 1991/92.

Um jogo com o antigo Vicente Calderón a rebentar pelas costuras, com 52 mil adeptos, e com marca forte de Futre que marcou os dois primeiros golos a Peter Schmeichel, antes de Manolo fixar o resultado final em 3-0.

«Inspiração para esta noite. Oxalá que a história se repita», escreveu o antigo internacional português numa publicação no Instagram em que pede ainda aos adeptos do Atleti que escolham o melhor dos três golos do tal jogo de 1991.

Na segunda mão, o Atlético Madrid empatou 1-1 em Old Trafford e garantiu a qualificação para os quartos de final onde acabou por cair diante do Club Brugge apesar do Paulo Futre ter marcado nos dois jogos com os belgas (3-2 e 1-2).