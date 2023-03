Christophe Galtier considera que para o Paris Saint-Germain conseguir contornar a eliminatória diante do Bayern, depois da derrota em casa na primeira mão (0-1), é obrigatório «jogar muito mais» em Munique do que aquilo que demonstrou no Parque dos Príncipes. Além disso, o treinador lembra que, na Alemanha, vai poder contar com a profundidade que Kylian Mbappé oferece à equipa, depois do internacional francês ter jogado com limitações no primeiro jogo em Paris.

No jogo da primeira mão, em Paris, o Bayern Munique venceu com um golo solitário de Kingsley Coman, numa partida em que Kylian Mbappé, que tinha acabado de recuperar de uma lesão, começou no banco e só foi chamado à contenda na segunda parte.

«Temos de jogar muito mais do que fizemos no jogo da primeira mão. Vamos poder contar com a presença do Kylian que pode dar profundidade e ritmo à equipa. Temos de jogar com um bloco mais alto e recuperar bolas no campo adversário. Temos de estar vigilantes, mas também temos de ser audazes na forma como devemos atacar», destacou o treinador francês em conferência de imprensa.

O Paris Saint-Germain lidera a liga francesa com oito pontos de vantagem sobre o Marselha, mas o grande objetivo da equipa parisiense volta a ser a Liga dos Campeões. Apesar de tudo, Galtier diz que temporada da sua equipa não estará em jogo esta quarta-feira.

«Não, não tenho esse sentimento. Todos os jogos são importantes, mas estamos numa competição muito difícil. Terá de haver um vencedor e um vencido. Jogamos todos os jogos com a ambição de ganhar. A Liga dos Campeões continua a ser um objetivo muito elevado. Para conseguirmos o resultado que procuramos temos de ser muito mais agressivos. Temos de ser muito mais completos do que fomos na primeira mão. Se tivermos esse estado de espírito, vamos ter possibilidade de nos qualificarmos», comentou.

Quanto ao adversário, Galtier só tem elogios. «É um clube que está habituado a estar presente nesta competição. É uma grande instituição. Já passaram por lá grandes jogadores, mas a instituição está sempre acima de treinadores e da equipa. Contamos ainda com um estádio magnífico e cheio», destacou.

Galtier vai poder contar com Mbappé, mas não com Neymar que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica e não volta a jogar esta época. Houve quem dissesse que o PSG pode ficar mais equilibrado sem o brasileiro, mas o treinador não concorda. «Ouvi e li os debates que se fizeram em torno dele. É uma desvantagem para a equipa não ter Neymar, são 17 golos e11 assistências. Li que será muito melhor sem ele, não! É um rapaz que sempre foi profissional desde que estou no clube. A equipa está mais equilibrada? Sim. A equipa está melhor sem ele? Tê-lo na equipa faz toda a diferença», destacou ainda.