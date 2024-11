Pep Guardiola compareceu na flash-interview, depois do empate entre o Manchester City e o Feyenoord (3-3), com várias marcas na testa e um corte no nariz.

Uma situação que gerou alguma curiosidade, mas o treinador não foi muito claro na explicação que deu na conferência de imprensa que se seguiu.

«Foi com o meu dedo, com a unha…», começou por referir, fazendo um gesto com a mão junto ao nariz. Face ao silêncio que se gerou, o treinador fez um sorriso e acrescentou: «Quis magoar-me a mim próprio…».

Ora veja: