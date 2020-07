Na antevéspera da receção ao Norwich, Pep Guardiola acabou por revelar que Sergio Aguero vai estar disponível para a partida frente ao Real Madrid, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«É a primeira semana de Jayden Braff com a equipa principal. É jovem e devemos ter paciência. Tem uma habilidade incrível, mas há seis ou sete jogadores que jogam na sua posição. Com sorte vamos ter todos disponíveis para o jogo contra o Real Madrid, com a excepção do Mendy que está castigado», referiu, em conferência de imprensa.



O internacional argentino lesionou-se no joelho durante a partida frente ao Burnley, há cerca de um mês e acabou por ter de ser operado em Barcelona.