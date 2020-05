Erling Haaland reagiu às provocações dos jogadores do Paris Saint-Germain que imitaram os habituais festejos zen do avançado norueguês depois da reviravolta nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O avançado reagiu com fair-play e até agradeceu aos adversários por o ajudarem a promover os benefícios da meditação. Uma reação no decorrer de uma entrevista à ESPN em que o avançado do Borussia Dortmund volta a destacar Cristiano Ronaldo como referência e inspiração.

O jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes, ficou marcado pelos festejos de Neymar que, depois de marcar o primeiro golo da equipa francesa, festejou da mesma forma como Haaland tinha festejado os dois primeiros golos em Dortmund. Sentou-se no relvado em posição de lótus. No final do jogo, todos os jogadores da equipa francesa fizeram o mesmo numa fotografia em conjunto.

«Acho que me ajudaram muito a promover a meditação e a mostrar ao mundo que a meditação é uma coisa importante, estou-lhes agradecido por isso», destacou o jovem jogador.

O avançado começou por dar nas vistas no Salzburgo, em janeiro deu o salto para o Borussia Dortmund, mas agora é pretendido pelos principais emblemas da Europa. Uma ascensão que resulta de referências com Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, dois exemplos que Haaland pretende seguir.

«Basta olhar para a cara do Ronaldo e sentes logo a confiança, ele sabe que vai marcar golos e marca mesmo. É isso que gosto mais neles, a forma como são dedicados e a fome que têm para serem bem-sucedidos e para serem o homem do momento», destacou o avançado de 20 anos.

Haaland marcou dez golos em sete jogos na atual edição da Liga dos Campeões e entrou no Dortmund a todo o gás, com doze golos em onze jogos pela equipa alemã. «Sim, tem sido um bom início, desde a minha estreia tenho-me divertido e sorrido muito e isso é o mais importante na vida, sorrir muito e esse tipo de coisas. É isso que tento fazer», comentou ainda o sorridente Haaland.