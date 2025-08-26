Depois do Kairat Almaty, os cipriotas do Pafos FC e os noruegueses do Bodo/Glimt também garantiram esta terça-feira uma histórica e inédita qualificação para a fase liga da Champions, com destaque para a equipa de Limassol que deixou pelo caminho o histórico Estrela Vermelha com um grande golo.

Começamos pelo Bodo/Glimt que está a viver um verdadeiro sonho, agora com uma histórica qualificação para a maior prova da UEFA, quando, ainda em 2017, estava a jogar na segunda divisão da Noruega. A equipa tem vindo a crescer e já foi notícia, em 2024, quando venceu o FC Porto e a Roma de José Mourinho.

Os noruegueses já tinham surpreendido os austríacos do Sturm Graz no jogo da primeira mão, com uma inesperada goleada por 5-0 que deixou caminho aberto para o ambicionado objetivo.

Agora, a jogar na Áustria, o Bodo/Glimt voltou a marcar primeiro, por Jorgensen (15m), antes de permitir a reviravolta da equipa da casa que ainda venceu o jogo com golos de Jatta (30m) e Germann (73m), mas nunca ameaçou estragar o sonho dos sensacionais noruegueses.

2017: Segunda liga norueguesa 🔙

2025: Fase de Liga da Champions 🔛

Que jornada tem sido para o Bodø/Glimt 🤩#DAZNChampions pic.twitter.com/VZYXC4SwkR — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) August 26, 2025

Ainda mais sensacional foi a qualificação do Pafos FC que também já tinha surpreendido na primeira mão ao bater o Estrela Vermelha, em plena Belgrado, por 2-1.

O campeão sérvio ainda empatou a eliminatória, com um golo de Ivanic (60m), mas foram mesmo os cipriotas que acabaram por fazer a festa com um grande golo do brasileiro Jajá aos 89 minutos.

Um golo de levantar o estádio e um golo que fica para a história do clube de Limassol que, tal como o Kairat e o Bodo/Glimt, vai estar, pela primeira vez, numa fase final da Liga dos Campeões.