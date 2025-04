João Neves, em declarações à Sport TV, depois da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Aston Villa (3-1), no Parque dos Príncipes, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:

O Aston Villa marcou primeiro, mas o PSG deixou o adeptos em delírio com uma reviravolta no marcador.

«É sempre especial e bom para nós jogar em casa, sentir o ambiente que tanto nos ajuda, conseguir os resultados que a gente quer, que são as vitórias. Esta vitória não é só dos onze que estão dentro de campo, também é dos que entram e dos que ficam no banco, treinador staff e adeptos principalmente. Portanto, estamos muito contentes pelo grande jogo de hoje».

O João parece sempre muito confortável a jogar nesta equipa do PSG. É assim que se sente?

«Estou muito confortável a jogar, mas ei que estão muitos outros que não têm jogado tanto como eu à espreita para entrar. Isto é uma questão de joga quem está melhor e quem dá mais rendimento à equipa. No dia em que não for eu a jogar, vou dar o meu máximo, tal como os outros dão».

Roberto Martínez esteve na bancada a ver dupla João Neves e Vitinha. Há espaço para jogarem os dois também na seleção?

«Cada treinador tem a sua maneira de ver o futebol, tanto míster Roberto Martínez como o míster Luis Enrique têm as suas ideias, cada um joga da maneira que quer, com os jogadores que se sentem mais confortáveis e, tenho a certeza, que cada um quer o melhor para as suas equipas, então escolhem os jogadores que vão dar melhor resposta. Cabe a nós jogadores aceitar as decisões e dar o máximo».

Tem acompanhado a temporada do «seu» Benfica?

«Ainda agora estava a ver o resultado, estão a ganhar 4-0 ao Tirsense. Tenho acompanhado, tenho amigos do coração lá. É uma casa que me acolheu desde os meus sete anos, por isso, sou obrigado por mim próprio a ver os resultados»,