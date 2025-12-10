Juan Jesus: «Sentimos a pressão do estádio»
Jogador do Nápoles fala em muitos «erros» na derrota diante do Benfica
Juan Jesus, jogador do Nápoles, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões.
Sobre o resultado
«A gente entrou um pouco sem tranquilidade para um jogo da Liga dos Campeões, oferecemos muitas oportunidades para o Benfica concluir e, num jogo de Champions, quando se erra, acaba por se sofrer golos. O Benfica foi inteligente em aproveitar os nossos erros. Na Champions paga-se sempre quando se erra.»
Surpreendidos com a estratégia do Benfica?
«Não se trata de uma questão tática, foi mais uma questão de vontade de enfrentar uma equipa que, nem vou falar do cansaço, mas o Benfica estava bem mais rápido em campo. Sentimos muitas dificuldades, devíamos ter sido mais agressivos nas marcações e enfrentar o Benfica sem medo.»
Terceira derrota consecutiva na Liga dos Campeões
«Na Champions não se pode errar, fora de casa ainda mais. Sentimos a pressão do estádio, também pela importância do jogo, temos de aprender a enfrentar este tipo de jogos para não sofrermos.»