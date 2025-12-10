Juan Jesus, jogador do Nápoles, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões.

Sobre o resultado

«A gente entrou um pouco sem tranquilidade para um jogo da Liga dos Campeões, oferecemos muitas oportunidades para o Benfica concluir e, num jogo de Champions, quando se erra, acaba por se sofrer golos. O Benfica foi inteligente em aproveitar os nossos erros. Na Champions paga-se sempre quando se erra.»

Surpreendidos com a estratégia do Benfica?

«Não se trata de uma questão tática, foi mais uma questão de vontade de enfrentar uma equipa que, nem vou falar do cansaço, mas o Benfica estava bem mais rápido em campo. Sentimos muitas dificuldades, devíamos ter sido mais agressivos nas marcações e enfrentar o Benfica sem medo.»

Terceira derrota consecutiva na Liga dos Campeões

«Na Champions não se pode errar, fora de casa ainda mais. Sentimos a pressão do estádio, também pela importância do jogo, temos de aprender a enfrentar este tipo de jogos para não sofrermos.»