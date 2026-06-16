Os treinadores portugueses Filipe Coelho (Universitatea Craiova/Roméniaa), Manuel Tulipa (Ararat-Armenia), Daniel Portela (Floriana/Malta) e Vítor Pereira (Atert-Bissen/Luxemburgo) ficaram esta terça-feira a conhecer os adversários da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Os campeões romenos do Universitatea Craiova, orientados por Filipe Coelho, de 45 anos, vão defrontar os bielorrussos do Vitebsk.

Na Arménia, o Ararat de Manuel Tulipa, de 53 anos, terá pela frente o Riga, da Letónia, depois de ter conquistado o campeonato arménio, na sua primeira experiência fora de Portugal.

O campeão maltês Floriana, treinado por Daniel Portela, de 58 anos, medirá forças com os irlandeses do Shamrock Rovers.

Já o Atert-Bissen, sensação do Luxemburgo sob o comando de Vítor Pereira, enfrentará o Klaksvík, das Ilhas Faroé. O português, de 47 anos, conduziu o Atert-Bissen ao título mais improvável da época, num triunfo histórico na primeira época na liga luxemburguesa.

Os jogos da primeira mão estão marcados para 7 ou 8 de julho e os da segunda para 14 ou 15 de julho, ficando datas e horários definitivos dependentes da calendarização oficial da UEFA após o sorteio.

FC Porto e o Sporting têm já assegurada a entrada direta na fase de liga da Champions.