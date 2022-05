Épico! Esta eliminatória vai ficar nos anais da história da Liga dos Campeões e do futebol. O Manchester City teve a final nas duas mãos, depois de uma fenomenal assistência de Bernardo Silva, mas deixou-a escapar por entre os dedos, com Rodrygo a bisar em um minuto e meio sobre o minuto noventa. Já no prolongamento, Karim Benzema carimbou definitivamente o passaporte para Paris na conversão de uma grande penalidade. Espetacular «remontada» dos merengues que, desta forma, marcam encontro com o Liverpool para 28 de maio.

[EM ATUALIZAÇÃO]