Há três portugueses entre os dez jogadores mais rápidos da fase de grupos da Liga dos Campeões, segundo os números divulgados pela UEFA esta terça-feira.

Mykhailo Mudryk, do Shakhtar Donetsk, e Ousmane Dembélé, do Barcelona, lideram esta lista de «sprinters», com uma média de 36.6 km/hora, mas logo a seguir, apenas com menos uma décima, surge Rafael Leão do Milan, o primeiro português nesta lista.

O segundo é Nuno Tavares, do Marselha, que se destaca no quinto lugar, com uma média de 36.2 km/hora, enquanto o benfiquista Rafa Silva surge no nono lugar com uma média de 35.9 km/hora.

Ora veja: