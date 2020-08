Daniele Orsato é o árbitro eleito pela UEFA para a final da Liga dos Campeões que o Paris Saint-Germain e o Bayern Munique vão disputar, no próximo domingo (20h00), no Estádio da Luz.

O árbitro italiano, de 44 anos, é internacional desde 2010 e esta época já dirigiu oito jogos na Liga dos Campeões, entre os quais a vitória do Manchester City sobre o Real Madrid (2-1), na segunda mão dos oitavos de final.

Na temporada anterior, Orsato já tinha sido o quarto árbitro da final da Liga Europa em que o Chelsea bateu o Arsenal por 4-1.

